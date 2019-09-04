地中海飲食護心，也有助改善婦女更年期心血管症狀。（圖片來源：pixabay）

如何與荷爾蒙和平共處？日常飲食有訣竅。

1.多喝溫水

停經後女性缺乏雌激素，容易得尿道炎、膀胱炎。建議定時定量喝水最好。

書田診所泌尿科主治醫師杜元博指出，每人每天要喝2300～2500cc的水，白天每2～3小時補充350～500cc。

晚餐後最好少喝冷水，改喝摸起來不會燙手、水溫30～40℃接近體溫的溫水，「晚上起來上廁所的次數，至少會減少1～2次，」他說。

2.少鹽、少糖，晚餐減量

近期對肌少症研究多建議，老人胖一點，並且有運動、養出肌肉和肌力比較好。

上述研究對象指的是銀髮族，中壯年胖胖族可別拿來當藉口。步入中年，代謝變慢，平均每增加10歲，基礎代謝少一成。加上男人少睪固酮，女人少雌激素，皆會影響脂肪增加、肌肉量變少而發福，如果飲食沒節制又不運動，內臟脂肪堆積在肚子，腰圍就一圈圈大起來，接著高血糖、高血壓、高血脂，慢性病上身。

控制體重，可以從晚餐減量開始。選擇少鹽、少糖飲食、用開水取代含糖飲料。剛開始會感覺肚子空空的，喝杯牛奶、吃一小把堅果，久了身體就會慢慢習慣。

另外，在社群網站揪伴參加，一起設定目標，彼此加油打氣，會比孤軍奮戰來得容易。

3.避開塑化劑污染的食物

美國哈佛大學醫學院研究發現，比起用不鏽鋼瓶裝冷水喝的人，拿PC材質容器裝水喝的人，體內雙酚A含量明顯高出許多。

台灣公共衛生學會理事長陳保中提醒，外食自備玻璃或不鏽鋼餐盒，少買塑膠袋裝的熱湯麵食炸物；少喝塑膠及保麗龍杯冷熱飲、寶特瓶裝運動飲料及茶類；少去使用美耐皿餐具的店家用餐。常常更換罐頭、瓶裝調味料品牌，盡可能減少塑化劑吃進肚子的機會。

4.地中海飲食調理荷爾蒙

地中海飲食護心，也有助改善婦女更年期心血管症狀。《美國臨床營養學期刊》一篇針對澳洲6000名中年婦女、歷時9年的研究發現，多吃水果及地中海飲食比較不會發生熱潮紅。反之，高油、高糖的精緻飲食，則與熱潮紅有高度關聯。

不只對女性好，對於攸關男性雄風的勃起功能、睪固酮濃度，地中海飲食更是首選。2018年《性的醫學評論》期刊的研究指出，比較西式、地中海、原始人和素食這4種流行飲食，對於男人「性」事的影響發現，採用地中海飲食，比較不會發生勃起功能障礙。肥胖或體重過重男性，透過低脂、低熱量的地中海飲食，有助減輕體重，改善性功能。

地中海飲食7原則

美國梅約醫學中心《地中海飲食：吃出一顆好心之道》介紹地中海飲食原則有：

●多吃蔬果、全穀類：每天建議攝取7～10份蔬果，儘量選擇糙米、五穀飯等非精緻處理過的穀物。

●來把堅果：堅果富含Omega3脂肪酸，對心血管有好處。油脂含量高，熱量也高，建議每天吃1把的量。

●多吃魚：用魚類、家禽取代紅肉，避免火腿、香腸等加工肉品。每週至少吃1～2次新鮮魚類。建議烘烤，避免高溫油炸、煎。

●用橄欖油：橄欖油富含單元不飽和脂肪酸。

●天然食材提味：用檬檬汁、羅勒葉、黑胡椒粒取代鹽，增添食物風味。

●選低脂奶製品，低脂牛奶、優格或起司。

●適度飲酒：晚餐來杯紅酒，建議女性或65歲以上男性，每天飲酒不要超過5盎司（相當於148cc）；65以下男性則不要超過10盎司（296cc）。不適合飲酒的人，喝葡萄汁也可以。

延伸閱讀：

(中時電子報)