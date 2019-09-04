當年921在東星大樓救出的孫氏兄弟其中一人。（丁佩生提供）

921大地震，震垮東星大樓，時任台北市長的馬英九（右）關心救災團隊。（丁佩生提供）

丁佩生（中）20年前，紅十字會北市災難救護特勤隊長，盡忠職守。（丁佩生提供）

1999年921大地震，在東星大樓第一線救災的前紅十字會北市災難救護特勤隊長丁佩生（右）至今仍持續分享備災常識。（丁佩生提供）

1999年921大地震將屆滿20年，當初在北市的東星大樓整個崩塌，罹難者達87人。而在第一線救災的前紅十字會北市災難救護特勤隊長丁佩生回憶，隊員們在那待了10天，不眠不休抬了數不清的屍體，終於在第6天看到活著的孫氏兄弟被救出來，讓所有救難人員都感動到哭了，讓他體悟到「生命無常，大家更該好好珍惜生命」。

現年60歲的丁佩生，回憶起20年前的慘況，他說，特勤隊是獲報地震後10分鐘就趕到現場，整個大樓滿目瘡痍，大家便開始立即用器具或徒手的方式，挖著瓦礫堆，但卻挖出一具具被壓得扁扁的、斷肢不完整的屍體，多到沒有去計算數量。

「希望很渺茫，但還是要抱持希望！」丁佩生說，第2天，他們聽到有個隙縫中有微弱的求救聲，於是他們趕緊將鋼筋剪破，發現警衛躺在很小、又被扭曲的警衛室空間。隨後到了第3、4天，已經過了救災黃金72小時，希望卻越來越渺小。

到了第6天，許多人決定要放棄，開始動用大型機具與怪手開挖，他指出，但就在其中一處正要挖時，怪手莫名其妙就停住，不久孫氏兄弟的其中1人就從隙縫中走出來，全身黑漆漆、衣服破破爛爛的，並說「我還有一個兄弟在裡面！」隨後大伙兒再救出另1人，這讓現場所有人都很振奮，每個人都哭了。

「生命就在那一瞬間，必須珍惜！」如今的丁佩生，仍持續擔任搜救犬教官志工，積極宣導備災的常識，希望大家隨時隨地有危機意識，珍惜生命。

(中時 )