香港特首林鄭月娥今晚間透過影片正式宣布撤回《逃犯條例》，並且委任余黎青萍與林定國入監警會，處理警民間衝突。時代力量黨中央臉書發出聲明，呼籲香港政府不應忽視香港人提出釋放被捕示威者、設立獨立調查委員會、收回暴動定義、盡快實行雙普選等其他4大訴求，把自由與法治還給香港。

林鄭月娥晚間宣布，委任余黎青萍、林定國進入監警會，時力質疑，余黎青萍是林鄭月娥參選時的競選辦資深顧問、林定國之前則拒絕批出陳浩天的法律援助，2人是否能夠解決目前嚴重的警民衝突令人懷疑。

時力指出，台灣政府目前透過個案方式協助港人，裁量標準不明確且無法監督受庇護的人數與身分，影響受庇護者進入台灣的生活待遇及是否能融入台灣社位，作為民主國家，不只是聲援香港，應該建立制度化，讓受到政治壓迫的香港人，能有明確管道尋求協助。

立委林昶佐也透過臉書表示，香港人民長達2個多月反送中抗議，港府不但將和平示威的抗爭定調為暴動，香港警察、速龍小隊、甚至是黑道人士，不斷以暴力攻擊示威者、毫無法治地濫權逮捕，香港的法治、民主，像是浸在血泊的洋紫荊。

林昶佐說，香港人民付出極大代價，向世界展現追求民主自由的決心，目前僅達成撤回送中條例，剩餘的4點訴求，台灣會繼續與國際社會站在一起，支持香港人民。

(中時 )