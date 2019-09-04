龔慈恩年輕時被認為美貌不輸趙雅芝。(本報系資料照)

林煒大方認愛女總裁。(取自臉書)

龔慈恩風韻猶存。(取自龔慈恩微博)

昔日花系列小生、50歲男星林煒今(4日)被曝在路邊激吻女總裁劉灼梅的照片，隨後他也證實與龔慈恩20年婚姻畫下句點，兩人分居2年，只差辦妥離婚手續。林煒、龔慈恩從交往到結婚這段長達20多年姐弟戀破局，引發輿論熱議，更有網友忍不住疑惑「這不選正宮選小三 眼光怎麼了？」

現年55歲的龔慈恩，1991年因為拍攝電視劇《雪山飛狐》與林煒結緣，更因為劇中仙氣逼人的扮相，又有「最美程靈素」之稱。但其實情路坎坷的她，前一年才因為發現富商老公霍振華有了婚外情，毅然決然選擇離婚回到單身生活，並在1999年與小她5歲的林煒在加拿大登記結婚，為了家庭淡出螢光幕。

直到與林煒生的一對寶貝兒女長大後，龔慈恩才又再次復出，並憑著在夯劇《那年花開月正圓》飾演孫儷的婆婆，再次引起外界關注。

其實在林煒戀上與他同年的女總裁劉灼梅消息曝光，就有不少人疑惑，為何他會捨昔日美貌不輸趙雅芝的龔慈恩，選擇他人？不過林煒則大讚劉灼梅給了他安全感，並在接受《中國時報》訪問時透露，當初因打高爾夫球認識劉灼梅，和她是同年都50歲，確認過對方是單身，對方上一段婚姻沒有小孩。

(中時電子報)