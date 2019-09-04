退輔會主祕楊駕人返鄉 慰問金門榮民長輩 20:222019/09/04 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 退輔會主任祕書楊駕人（中）由金門榮服處長呂媽定（左）陪同慰問榮民長輩和眷屬。（金門榮服處提供／李金生金門傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 退輔會主任祕書楊駕人（中）由金門榮服處長呂媽定（左）陪同慰問榮民長輩和眷屬。（金門榮服處提供／李金生金門傳真） 中秋節將屆，國軍退除役官兵就業輔導委員會主任秘書楊駕人親赴金門地區，訪視轄內特較需弱勢榮民，致贈禮盒慰問和提前賀節。 陸官53期畢業，擁有交大科技管理學博士學位的縣籍退役少將楊駕人是在金門榮民服務處長呂媽定陪同下，馬不停蹄走訪故鄉榮民長輩，轉達榮民大家庭的溫馨關懷，讓地區的榮民、眷屬感到十分親切。 (中時 ) #榮民 #金門 #中秋 也許您會感興趣 推薦閱讀 聖慈山常源法師造福鄉里 邀弱勢圍爐贈物資 18:162019/08/31 社會 金門「中秋博狀元餅」今夜5鄉鎮同步開賭 20:142019/08/31 生活 兩岸民族慶中秋 唱響中華一家親 04:102019/08/31 兩岸新聞 台股三點訣 中秋變盤免驚 04:092019/09/01 財經要聞 飯店中秋搶商機 燒烤趴最夯 04:092019/09/01 產業．科技 中秋百貨購好禮 連假限時享京華城周年慶優惠 20:542019/09/02 旅遊 動物園慶中秋 柚子燈比創意 04:102019/09/03 地方新聞 連假逢周慶 百貨購好禮 04:102019/09/03 時尚消費 大地雷…2大行業秋節別送鳳梨 12:072019/09/03 財經 遠東航空關懷偏鄉 秋節跨海愛心送金門 15:472019/09/04 財經 生活熱門新聞 Costco牛肉為何久放不壞？專家揭驚人秘密 - 生活 理科太太紅半年跌落神壇？網曝原因好慘 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 法西颱風最快今晚生成 最新動向曝光 - 生活 「一堆雞」到底說誰？韓國瑜：指的是這兩種人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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