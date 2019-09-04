退輔會主任祕書楊駕人（中）由金門榮服處長呂媽定（左）陪同慰問榮民長輩和眷屬。（金門榮服處提供／李金生金門傳真）

中秋節將屆，國軍退除役官兵就業輔導委員會主任秘書楊駕人親赴金門地區，訪視轄內特較需弱勢榮民，致贈禮盒慰問和提前賀節。

陸官53期畢業，擁有交大科技管理學博士學位的縣籍退役少將楊駕人是在金門榮民服務處長呂媽定陪同下，馬不停蹄走訪故鄉榮民長輩，轉達榮民大家庭的溫馨關懷，讓地區的榮民、眷屬感到十分親切。

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