「不知道大家有沒有遇過那種厚臉皮的親戚...」有女網友在《爆怨公社》提到媽媽那邊的某親戚的奇葩行徑讓人傻眼，意外引發網友熱議，許多人也分享自己也有這種離譜的親戚，事蹟不勝枚舉。

原PO表示，媽媽那邊的某親戚每年過年都會特別來家裡拜訪，從事餐飲業的原PO媽媽，過年只短短休幾天，所以媽媽都會提前叫他們不要來家裡，但親戚總是硬要來湊熱鬧，就算明講「沒空」也要來。原PO說，親戚硬要來是因為「親戚跟我弟彼此都有小孩，我弟有一個女兒，而親戚是2個小孩，每次我弟一定會包給他2個小孩，但他回包的是少之又少」，或是送一些如襪子或小孩的枕頭之類的東西，後來原PO乾脆要弟弟別包了，她強調「這不是計較，是起毛子的問題...」

原PO表示有一年過年很誇張，那位親戚直接打電話來問「有沒有飯吃？」而原PO媽是隨性型的人，就答應讓他們來吃，結果親戚們吃完當然拍拍屁股就走了，但最基本的伴手禮都沒買，原PO感嘆「最便宜的伴手禮也才210元，有需要那麼摳嗎？」

而最讓原PO不滿的是，有年親戚帶著大批人馬來家裡湊熱鬧，竟表示「因為看原PO跟媽媽住很可憐，所以過年來家走春」讓她聽到當場氣炸，「他們來不但沒帶伴手禮，我媽還要買肉乾，豬肉條，飲料給他們吃，沒吃完的還帶走...這樣到底是誰可憐？」最後母女倆和親戚鬧翻了，原PO也鬆一口氣表示：「(明年)過年我跟我媽能安靜的過年了」。

網友看完原PO的經驗也分享自身的奇葩親戚事蹟留言「「子彈打不透的很多…親戚來不是帶快爛掉的水果就是空手來、要不然就是帶朋友住附近來吃3餐…然後看到什麼都搬…」、「曾經遇過親戚專門來拿紅包，帶她老公小孩來我家，拿完紅包就說還有事情就走了...」

(中時電子報)