北市林森南路地下道 機車擦撞汽車騎士傷重不治 20:302019/09/04 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市林森地下道傍晚發生死亡車禍。（讀者提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市林森南路地下道，晚間6時發生車禍事故，1名年約40多歲的機車騎士與1部自小客車擦撞，造成男子重傷倒地，警消到場時將傷者緊急送醫，但騎士因傷重，搶救後仍宣告不治，這起意外也造成地下道暫時封閉，狀況目前仍未排除。 警方指出，事發時為下班尖峰時間，地下道車潮眾多，肇禍的自小客在快出地下道往羅斯福路時，與機車發生碰撞，小客車內駕駛、乘客均未受傷，機車騎士則倒地昏迷，送醫後不治。 警方已將駕駛帶回詢問，初步酒測值為0，全案依過失致死罪偵辦中。 北市林森地下道發生死亡車禍。（摘自googlemap） (中時 ) #地下道 #騎士 #機車 #不治 #機車騎士 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩大共享機車對決！首戰選桃園 00:012019/08/31 財經 避路殺 林務局拍到石虎會走「地下道」了 10:022019/08/31 生活 《產業》電動機車續熱，Gogoro連4月銷售破萬台 17:222019/09/02 財經 宜蘭五結民宅惡火 九旬翁不治 11:592019/09/03 社會 電動機車 邁入充換電站爭奪戰 04:102019/09/04 財經要聞 8月市占率18.8％ 創新高 04:102019/09/04 財經要聞 女撞倒機車突破重圍涉肇逃 11:012019/09/04 社會 尋仇開槍 地方角頭家門前遭狙殺不治 15:482019/09/04 社會 教部呼籲大專院校限制機車 網友：治標不治本 16:182019/09/04 新消息 機車騎士兩犯肇事逃逸 前案緩刑被撤 18:012019/09/04 社會 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 中油探井工程意外 女員工遭纜繩纏死 - 社會 1人吃喜酒包3600 離場接到新娘電話他傻眼 - 社會 瘋了！網問「娶外配要50萬？」 台灣尪揭驚人真相 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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