北市林森南路地下道，晚間6時發生車禍事故，1名年約40多歲的機車騎士與1部自小客車擦撞，造成男子重傷倒地，警消到場時將傷者緊急送醫，但騎士因傷重，搶救後仍宣告不治，這起意外也造成地下道暫時封閉，狀況目前仍未排除。

警方指出，事發時為下班尖峰時間，地下道車潮眾多，肇禍的自小客在快出地下道往羅斯福路時，與機車發生碰撞，小客車內駕駛、乘客均未受傷，機車騎士則倒地昏迷，送醫後不治。

警方已將駕駛帶回詢問，初步酒測值為0，全案依過失致死罪偵辦中。

北市林森地下道發生死亡車禍。（摘自googlemap）

(中時 )