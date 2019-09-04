2019 YONEX中華台北羽球公開賽進入第二天賽程，受到地主球迷期待的男單世界第二好手周天成，晚間亮相男單第一輪，面對之前4戰全勝的泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）陷入苦戰，首局21：23讓出，第2局21：16扳回一城。

第2局開始周天成一度1：6再度面臨落後危機，不過中間靠著一波12：6超前，隨後最多17：11領先達6分，將戰線延長到第3局。

(中時電子報)