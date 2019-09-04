一名本國籍陳姓旅客也在託運行李內發現有未申報的火腿腸1.047公斤。（台北關提供／陳麒全桃機傳真）

中秋節即將來臨，月餅成為旅客最佳熱門伴手禮，桃園機場近日來有多名旅客因攜帶含豬肉內餡的月餅未注意，而遭罰新台幣20萬元，4日又有一名中國大陸籍旅客攜帶豬肉餡月餅、與另一名本國籍旅客攜帶火腿腸入境，分別遭罰新台幣20萬元。

關務署台北關4日晚間表示，因中秋節即將來臨，中秋月餅成為最近旅客最佳熱門伴手禮，但因部份月餅成份中含有豬肉內餡，旅客一時不查違規攜帶入境受罰，自9月1日起，已經有5起從非洲豬瘟疫區，攜帶含豬肉內餡的月餅而遭罰新台幣20萬元的案例，呼籲旅客在攜帶中秋月餅時，要注意成分。

台北關表示，一名中國大陸籍田姓旅客4日下午搭乘中國南方航空公司班機，從鄭州抵台時，未據書面或口頭申報逕擇由綠線（免申報）檯通關，被執勤關員依據X光儀注檢行李報告表進行攔查，並在託運行李內查獲未申報含豬肉月餅0.73公斤。田姓旅客隨即被依動物傳染病防治條例規定，移由農業委員會動植物防疫檢疫局辦理，並裁處新台幣20萬元罰鍰。

另外，一名本國籍陳姓旅客也在4日下午搭乘中華航空公司班機，從香港返台時，被發現託運行李內有未申報的火腿腸1.047公斤，被依動物傳染病防治條例規定，一樣處以新台幣20萬元罰鍰。

台北關表示，連日來已有多名旅客受到遭重罰，呼籲旅客切勿攜帶內餡含豬肉的月餅入境，以免被依違反動物傳染病防治條例規定，裁處新台幣20萬元罰鍰。

(中時 )