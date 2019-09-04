嘉縣朴子農會首次攜手太保農會於12日中午11點半，於嘉義高鐵大廳舉行「快閃音樂會」，4日學員以烏克麗麗及木箱等樂器為活動做彩排。（張毓翎攝）

農會烏克麗麗班 學員直呼「療癒又紓壓」

為響應農委會108年度幸福農村推動計畫，嘉縣朴子農會首次攜手太保農會於12日中午11點半，於嘉義高鐵大廳舉行「快閃音樂會」，4日共計50名學員以烏克麗麗及木箱等樂器為活動做彩排；指導老師劉詠瑜表示，很感動長輩願意走出家門學音樂，起初他們較內向，現在則毫不吝嗇地展現自己最有活力的一面。

身為班上萬紅叢中一點綠的張先生，5年前退休時，被太太拉來上課，一進來發現學員全是女生，但為了太太，他只好硬著頭皮參加，2年前太太不幸罹癌去世後，他仍選擇留下來，並藉著音樂走出傷痛；他表示，走訪各個社福單位表演時，看到社會上許多弱勢團體確實需要幫助，感觸很深。

有位種植網室番茄的青農黃小姐說，當初因沒有音樂底子，回家後還得花2個小時練習，才能跟上進度，手指頭經常流血、長繭，不過也藉此，每當遇到壓力時，自己便拿起烏克麗麗自彈自唱，情緒也漸漸平靜下來。

此課程除了樂器練習，身體也配合節奏來律動，不但刺激腦部活動，還能延緩老化，達到強化身心的效果，對於高齡健康促進極有意義。「心放寬了，身體也變好了！」73歲的莊太太說，在這裡交到許多新朋友，非常開心。

朴子農會推廣部主任陳玉燕表示，學員除了到各地演出外，還會參與社區關懷活動，農會在農業推廣上，不僅培育專業農民，面臨人口高齡化，也希望結合青農、家政婦女及社區服務志工共同關心長者，建構農村綠色照護。

(中時 )