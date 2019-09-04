台中市民引頸期盼的「搖滾台中」，今年邁入第12年，聚集了11國、共66組樂團演出，集結各國重量級卡司共同登台，於本周末（7日）起開唱，可說是音樂祭開跑以來最具國際性的一次！主辦單位4日晚上更邀請來自馬來西亞的Arvan與日本藝人玉木慎吾，搶先於「順天環匯酒店」舉辦快閃演出。搖滾樂音與大台中美麗景色，為台中觀光旅遊增添一大亮點。

其中，來自於馬來西亞的流行樂團Arvan阿爾梵樂團，5名團員都是在音樂圈打滾多年的資深音樂人，其中主唱Aki黃淑惠擁有讓人難忘的好聲音，更曾替田馥甄、楊丞琳寫下經典好歌；而來自日本的玉木慎吾，與台灣有著密切的關係，不僅是日本重金屬搖滾樂團「SEX MACHINEGUNS」的貝斯手，更是80年前自台灣移民到八重山的玉木家族第三代孫子。

演出前，玉木慎吾特別強調：「我是來自沖繩縣石垣島的台灣混血」，並表示第一次踏上台灣、就讓他有種熟悉的味道。他，也是2016年記錄片「海的彼端」的主角；玉木慎吾多次來台開唱，為台日音樂交流搭起橋梁。

提供快閃演出場地的順天環匯酒店，4日晚上特別與「搖滾台中」主辦單位合作，邀請海外樂手在大廳舉辦快閃演出，直播期間，玉木演唱「濕紙巾」時，當場贈送紙巾、嗨翻全場，精彩的演出，吸引不少房客聚集聆聽！

順天環匯酒店是順天建設首度跨足飯店業的代表作，兼具商務及休閒度假的設施，每個房型皆含客廳、餐廳、廚房、洗衣、陽台甚至雙衛浴，具備公寓的完整生活機能，對長期居住的商務客具有誘因，因此吸引海內外國際住客指定入住，包含韓團少女時代成員孝淵、俄羅斯聖彼得堡芭蕾舞團與兄弟象球星周思齊等，都曾入住順天環匯。

值得一提的是，台中市政府首次為「搖滾台中」打造黑膠紀念專輯，收錄「搖滾台中組曲」，由日本獨立嘻哈樂團全新編曲，傳承台中音樂。搖滾精神，永遠不死！

(工商 )