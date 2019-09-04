台大醫院已經要求院內各門診單位，9月起門診看診名額客滿後的現場加號以轉診為主，不再提供一般加號服務，不過，如果患者病情嚴重或是醫師評估有必要診療，仍然可以現場加掛，針對台大的規定，其他醫學中心的做法大致相同，只能期待民眾逐漸改變看病習慣。

台大醫院發言人王亭貴表示，門診加掛單正在重印製，病人如有需要應該找醫師換新，不過，台大的確實鼓勵輕症患者持轉診單加掛，落實醫院門診量逐年減少2％的政策，但是C肝、重大疾病、愛滋、類流感等病人，或者醫師認定有需要看診，不會限制加掛。

王亭貴強調，醫院沒有強制醫師不可以給病人加掛單，只是希望醫師發揮專業判斷是否需要現場加號，而且台大的普通門診都會為轉診病人預留幾個名額，因此，額滿要不要開放加號？會再跟醫師解釋清楚。

台大的做法也出現在其他各大醫院，各家大醫院也沒有嚴格限制門診額滿後不能再加掛，大多是授權醫師自行考量，原則上，醫院也想配合政府分級醫療的政策，至於沒有達到門診減量的要求，也只有無奈。

(中時 )