台中市第5選區莊競程。(曾薏蘋攝)

苗栗縣第2選區徐定禎。(曾薏蘋攝)

新竹縣第2選區鄭朝方。(曾薏蘋攝)

北市第3選區吳怡農、台北市第6選區謝佩芬。(曾薏蘋攝)

民進黨中執會通過6艱困選區立委提名人

民進黨今天中執會通過6個艱困選區立委人選；至於9月18日前是否可能再與時力協調區域立委人選？民進黨秘書長羅文嘉會後受訪表示，會盡量協調，但也不能因為協調停止前進的腳步。「每個黨都有自己腳步和目標，若不能整合，也不可能拿刀、拿槍架在別人脖子」。

羅文嘉強調，黨部提名作業的期限是9月18日之前，要將73個區域立委選區全部就定位，不分區立委提名委員會則預計10月成立。

民進黨中執會今通過台北市第3選區徵召吳怡農、台北市第6選區謝佩芬、台中市第5選區莊競程、新竹縣第2選區鄭朝方、苗栗縣第2選區徐定禎、連江縣選區李問。會後，6位戰將共同高呼「2020 世代共贏」，宣示勝選決心。羅文嘉表示，艱困選區不好找人，但策略小組一直不放棄找到最合適的人選。

李問說，上次總統大選蔡總統在馬祖的得票率16％，他參選正代表民進黨不放棄爭取任何一位選民的支持。莊競程則說，他這次一定會全力以赴，宣示2020一定可以「翻轉北北屯，有志竟成」。

徐定禎去年九合一以無黨籍在民進黨支持下參選苗栗縣長失利，他說，2020選舉一定要讓蔡英文總統連任，民進黨國會過半。這次選戰不只和國民黨選，也和共產黨競爭，期勉參選的同志，1月11日共同贏得勝選。

鄭朝方也是去年縣長選舉落敗，這次從立委選舉出發，他表示，一個艱困選區經營了一段日子、深蹲的他，現在要與所有朋友一起往前衝，他特別感謝黨團總召柯建銘，把基層的聲音帶到中央，讓大家瞭解新竹縣的艱困。

謝佩芬說，她非常感謝民進黨的信任以及託付，給年輕服務世代一個可以貢獻、服務的寶貴機會。

對上蔣萬安的吳怡農表示，蔣萬安是他尊敬的對手，他也會讓自己成為蔣萬安委員尊敬的對手。希望倆人的競爭，能夠為中山、北松山的未來發展，創造一場正向的辯論。

(中時 )