國寶級歌仔戲天王楊麗花睽違16年正式復出！她為宣傳即將開播的《楊麗花歌仔戲舞台劇公演特別版》以及台視《忠孝節義》首露臉，除了揭曉座落於台視廣場的楊麗花造型Q版人型公仔，還開心與自己的Q版人型公仔合照。楊麗花先是笑形容這畫面是「真假程嬰（楊戲中角色名）」，又說：「公仔比我勾錐，我比較緣投啦！」更作勢親吻公仔，童心未泯模樣迷翻粉絲。

楊麗花與自己的Q版公仔合照。（台視提供）

楊麗花愛徒陳亞蘭透露，「這次Q版公仔除推出娃娃外，更製作人型公仔，代替忙於《忠孝節義》後製的楊阿姨出征宣傳新戲！也象徵著楊阿姨不論日曬雨淋，心心念念都是要傳承歌仔戲文化的心願」。陳亞蘭這次除了擔任執行製作人，也擔起行銷統籌任務，她透露楊麗花從每天擔心她在搞什麼鬼，到現在每天都期待她會變出什麼驚喜。

陳亞蘭也親曝楊麗花造型Q版人型公仔製作細節巧思，公仔手拿的「Love」字樣可以抽取出來，她打趣說：「千萬別拿著對楊阿姨的鼻子戳！」而Love字樣象徵楊麗花無時無刻傳遞對於歌仔戲的熱愛，一舉一動、一回眸都有著「歌仔戲魂」，分秒散發著「歌仔戲光波」。

楊麗花為了振興歌仔戲，曾於1972年與其他歌仔戲班底成員共同組成「台灣電視聯合歌劇團」，進而推出「楊麗花歌仔戲」，從電視機的黑白螢幕走入彩色，創下多部的代表作，包括進軍國家戲劇院公演的《呂布與貂蟬》、《梁山伯與祝英台》、《雙槍陸文龍》與《丹心救主》造就萬人攢動熱潮；16年前製作的電視歌仔戲《君臣情深》收視率破3，收視成績亮眼。也因此，楊麗花對於自己16年後回歸演出與製作的新戲，更是格外的對於製作細節要求，希望透過電視傳播力道，能讓歌仔戲傳遍每個家庭。楊麗花歌仔戲「舞台劇公演特別加映版」9月10日起每週一至五台視晚間八點播出，楊麗花歌仔戲《忠孝節義》9月24日起每週一至五台視晚間八點播出。

楊麗花和陳亞蘭與Q版公仔合照。（台視提供）

(中時 )