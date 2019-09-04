奶茶妹妹最近重返IG曬美照。（圖／翻攝自zetianzzz IG）

25歲「奶茶妹妹」章澤天2015年和身價千億的京東集團CEO劉強東結婚，育有一女，去年劉強東在美涉性侵女大生案，最後獲不起訴，兩人婚姻也因此遭外界盛傳亮起紅燈，最近奶茶妹妹還被爆料要到英國念書，疑似有意遠離劉強東，今(4日)網上傳出奶茶妹妹和劉強東現身瑞士，兩人走在街頭，中間牽著3歲女兒，似乎間接證明婚姻關係依舊。

劉強東去年在美國捲入性侵案，因證據不足獲不起訴，外界也因此十分關注奶茶妹妹的反應，起初傳出奶茶妹妹在朋友圈發文，強調力挺丈夫，今年初又傳奶茶妹妹發文感慨，稱去年是「最喪的這一年」，又指自己「不論是婚姻上天降橫禍傻b了，還是工作生活上猛然發現自己早已在傻b的路上而不自知」，但當事人未回應。

本身就是從清大畢業學霸的奶茶妹妹，最近網上傳出她赴英國念書的學生證，引來不少人推測兩人或許真的感情生變，奶茶妹妹為了轉換心情才出國進修。今據《新浪娛樂》報導，有民眾在瑞士偶遇劉強東一家，劉強東穿著白上衣、牛仔褲，一旁的奶茶妹妹則是黑上衣、黑短褲，露出白皙美腿，兩人所生的女兒也難得現身，穿著小洋裝，被父母一同牽著，十分可愛，網友則說：「還沒離？」、「女兒那麼大了呀」、「不知道奶茶和小強子在一起會不會有心理陰影」。

(中時電子報)