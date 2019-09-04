13號颱風玲玲變胖，已成為威力強大的中颱，周四(5日)台灣持續受玲玲的外圍環流影響，各地都有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其是北部和宜蘭地區受外圍環流雨帶影響，降雨會更為明顯，而中南部沿海還是注意上午之前的強降雨，而其他地區中午過後，雨勢還是比較明顯，整體來說，西半部地區和宜蘭都要留意有局部大雨或豪雨的發生；由於降雨較普偏，各地高溫約在30到32度左右。

關於颱風動態，氣象局說，第13號颱風玲玲，周三下午2時中心位置在鵝鑾鼻東方430公里的海面上，速動速度偏慢，預測明(5日)向北北東移動逐漸通過台灣東方海域，由於颱風北上之路徑較為偏東，因此發布海上颱風警報之機率偏低，不過此颱風未來仍有強度稍增強的趨勢，加上預報路徑有不確定性，周四仍要稍加留意；位於威克島西南西方的熱帶性低氣壓，未來有增強輕度颱風的趨勢，向西北朝日本方向移動，對台灣地區天氣沒有影響。

受玲玲颱風影響，未來幾天東半部(含綠島、蘭嶼)、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率；台灣東半部、北部沿海空曠地區及恆春半島、金門、馬祖也易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

(中時電子報)