謝協益獲得今年國際技能競賽麵包製作金牌。（勞動力發展署提供／林良齊台北傳真）

「因為看到麵糰不斷變大，便愛上做麵包了」，獲得今年國際技能競賽麵包製作金牌的謝協益談到麵包時充滿熱情，雖然家人一度反對，但在他的堅持之下，奪下國際技能競賽金牌，會把錢存下錢做為未來麵包店的創業基金使用。

謝協益認為，成為國手最珍貴的地方是準備競賽的這段過程，過程中「解決問題」能力十分重要。遇到困難時必須主動尋找更多資源，無論是向指導老師或學長姊、甚至是企業尋求協助，都是選手需要面對的課題。透過參加競賽，協益也更有努力的方向，會將過去不全然了解的細節釐清，可以說是用競賽強迫自己提升。

談到此次比賽的主題「海洋」，謝協益形容，為了展現出海洋的特色，他把麵包製作成美人魚、海龜、海星、鯨魚。栩栩如生的麵包在外界看起來根本是藝術品。他說，到了現場才發現比賽採用的麵粉手感較為粗糙，因此當機立斷地水加的比平常少了一些；麵包烤出來後比預期的塌了點，他則用巧思修飾，增添其立體感，最後獲得金牌肯定。

至於未來會繼續往麵包界前進？謝協益說，「一定會」，心中的偶像包括王鵬傑與吳寶春，希望能夠效法他們，但一定會走出自己的路，希望未來能夠開店。

(中時 )