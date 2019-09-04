今天有媒體報導，指稱在台港發行寫真集的女星黃語辰，8月22日被民眾直擊與人人娛樂CEO、經紀人廖寶軍一起投宿在香港尖沙咀的某家星級飯店，2人狀似親密，隔天才離開飯店，關係引人遐想。

消息曝光後，廖寶軍出面回應，表示2人只是朋友，雖同住飯店，但分別住在不同樓層，而非新聞所說的住在一起，且當天還有另一名友人同行；他也否認與黃語辰是情侶，澄清之所以把手搭在黃語辰肩上，是正好在開玩笑，像哥兒們般自然相處。

廖寶軍表示，他和黃語辰是在香港書展期間認識的，黃語辰是為了宣傳寫真集《與辰同行》出席活動；由於黃語辰提及想拍電影，現在又沒有經紀公司、經紀人幫忙，剛好他正在籌備2部電影，於是允諾帶黃語辰去見導演：「照片拍到的是，我們那一天是約了香港導演吳曉東見面，因為我公司接下來要投資出品《冒牌特工》和《出租少女》這兩部電影，請了吳曉東來導演。我就請語辰來香港跟導演見個面，談一下有什麼角色適合她。」

(旺報 )