蔡依林發文，阿信又火速留言。（圖／翻攝自臉書）

天后蔡依林（Jolin）和五月天主唱阿信，近年屢被網友「送作堆」，兩人常在社群網站留言曖昧互動，讓蔡依林自己都忍不住稱阿信是「緋聞網友」，今（4日）蔡依林在臉書發文，果然又釣出阿信前來回應，沒想到的是，連前立法院長王金平也出現湊熱鬧，意外掀起網友討論。

王金平留言回應蔡依林臉書被嗆。（圖／翻攝自臉書）

蔡依林今發文好奇問：「臉書 一般是怎麼個經營法？」阿信果然立刻前來留言，與以往一樣只留下個表情符號，蔡依林接著再回應：「哥，我粉絲人數都沒提升過也！快教我。」一來一往互動吸引許多網友圍觀，更有人打趣建議「改成跟阿信穩交..就是一種經營啦」，逗樂大家。

特別的是，連前立法院長王金平的粉專帳號「台灣公道伯王金平」也在此篇貼文下方回應：「我也想跟Jolin請教一下粉專經營的方法！」讓許多網友看傻眼，跟著留言嗆「伯伯的小編不要蹭熱度啦」、「直播如何出賣國民黨」、「你去問韓國瑜會實際一點」。

(中時電子報)