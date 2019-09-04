大陸民政部日前公佈，今年上半年由其指定的20家「互聯網公開募捐資訊平台」的籌款「成績單」。據初步統計，大陸全國網友上半年累計捐獻善款超過18億元（人民幣，下同），並由80後、90後扮演起捐款主力。

來自支付寶公益平台的數據顯示，上半年網友半年捐款6億元，占大陸全國總額的1／3；上半年支付寶、淘寶公益平台捐贈筆數超過50億筆，數據顯示47％的捐款者來自三線以下的小城市或農村，95％的善款不超過1元。

(旺報 )