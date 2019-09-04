大陸上半年網路捐款逾18億人民幣 21:172019/09/04 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸民政局公布，上半年透過網路捐款累積超過18億元人民幣，80後、90後為捐款主力。（取自環球網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸民政部日前公佈，今年上半年由其指定的20家「互聯網公開募捐資訊平台」的籌款「成績單」。據初步統計，大陸全國網友上半年累計捐獻善款超過18億元（人民幣，下同），並由80後、90後扮演起捐款主力。 來自支付寶公益平台的數據顯示，上半年網友半年捐款6億元，占大陸全國總額的1／3；上半年支付寶、淘寶公益平台捐贈筆數超過50億筆，數據顯示47％的捐款者來自三線以下的小城市或農村，95％的善款不超過1元。 (旺報 ) #三線城市 #淘寶公益 #平台 #捐款 #網友 也許您會感興趣 推薦閱讀 白飯配肉汁 誇張店家竟賣天龍價！ 16:332019/08/31 生活 曾幾何時 陸港台年輕人已憾恨糾結 04:102019/08/31 話題觀察 人生這樣可以嗎？30K護理師 月花8K保養健身 16:022019/09/02 社會 高鐵人少的站該廢？行家曝真正問題在這 16:132019/09/02 生活 LINE雙平台更新至v9.15.0 能用貼圖編輯相片 17:252019/09/02 科技 觀念平台－新任歐洲央行總裁拉加德的挑戰 04:102019/09/03 產業特刊 P2P平台接連出包 網貸藏風險 04:102019/09/03 全球財經 戰略地位再升級 百度雲＋AI加速商業化 04:102019/09/03 全球財經 驚現「大大鈔」網友感嘆當年超好用！ 19:152019/09/04 生活 「Deliveroo戶戶送」 虛擬品牌創外送平台先例 19:212019/09/04 財經 兩岸熱門新聞 林鄭公佈撤回修例 港學者議員：太遲、太少 - 兩岸 習為何高舉鬥爭？陸媒：對新形勢的總動員令 - 兩岸 習近平：該鬥爭就要鬥爭 包括港澳台工作 - 兩岸 林鄭宣布撤回修例 港媒：上周五是轉捩點 - 兩岸 - 旺報 香港特首林鄭月娥發表撤回逃犯條例講話全文 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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