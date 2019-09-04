蔡英文總統今接見「第45屆國際技能競賽我國代表團」表示，台灣已經和國際技能組織合作，要成立全球第二個「World Skills 能力建構中心」，會借重選手、老師和裁判們的專業，把台灣發展技能的經驗，分享給世界的朋友。

總統抵達後，首先與代表團一同觀賞「第45屆國際技能競賽獲獎影片」；隨後致詞表示，從她擔任總統以來，總統府建立了一個慣例，就是在重要國際賽事中，代表台灣獲得好成績的國手，一定會在總統府接待選手們，前年世大運及去年亞運都是這樣。

她說，今天不只邀請代表團來，還要透過直播，把「台灣英雄」的好成績，公開介紹給所有國人。

總統指出，代表團在此次俄羅斯喀山國際技能競賽獲得5金5銀5銅，以及23項優勝的好成績。在所有參賽國家中名列第4。此外，青少年組也得到4面銀牌、1面銅牌，值得肯定。

總統也表示，兩年一度的國際技能競賽已經有悠久的歷史，號稱「技職界的奧運」。最近幾年，隨著科技日新月異，以及越來越多發展中國家重視技職教育，不但競賽職類變多，選手的競爭也愈來愈激烈。

總統進一步指出，在這麼競爭的國際環境中，台灣的技能選手依然維持好成績，實在是非常厲害。包括獲得金牌的國手「機電整合」職類宋承勳和闕柏陽、「資訊技術」職類塗家和、「汽車噴漆」職類楊婷喻、「平面設計」職類廖羿婷、以及「麵包製作」職類謝協益。他們不但是Taiwan No.1，更是貨真價實的「世界第一等」。

總統認為，技能國手的好成績也要歸功於完善的後勤支援。像是辛苦的裁判長和裁判、訓練老師、選手管理人員等，一個成功的團隊一定少不了大家的付出。

總統提到，現場還有很多翻譯人員都是放下手邊工作，來支援不同職類的專業翻譯，「謝謝你們的貢獻」。正是因為這麼多人的努力，技能選手受到越來越多注目。像是在臉書上，「技職3.0」剪接的一支參賽影片，獲得超過一萬次分享，可見選手們的拚勁感動了所有國人。

總統也期許勞動部，延續這次賽事的成功經驗，再接再厲，給技能選手最好的訓練環境和後勤支援，讓選手們不但能為台灣爭光，更可以爭取到舞台，擁有精采的職業生涯。

總統也鼓勵選手們，除了參加比賽的好成績，最重要的是把專業技能留在身上，透過技能來貢獻社會、改變社會。政府一定會做大家的後盾。

總統也指出，最後，總統說，下個月國慶日，技能國手已經受邀參加遊行，「各位台灣英雄，我們到時候見」。

(中時 )