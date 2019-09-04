網路投票，計票多達98.96%不相信陳明文給兒子創業之說。

高鐵列車昨發現一只裝有300萬元的行李箱，經查失主是民進黨立委陳明文！據陳家解釋：是要給次子陳政廷去菲律賓創業之用。但政壇傳言紛飛，陳明文辦公室被迫發表聲明回應，但能否挽救陳明文政治聲譽？中時電子報對此舉辦網路投票《民進黨重量級立委陳明文在高鐵遺失的3百萬，是要給兒子到菲律賓創業使用。你相信嗎？》，經9小時計票結果：多達98.96%不相信陳明文給兒子創業之說。民進黨隨後暫緩提名陳明文參選嘉義縣立委第二選區，證明此事除重挫陳明文政治聲譽，也會波及民進黨2020總統暨立委選情。

網路投票《民進黨重量級立委陳明文在高鐵遺失的3百萬，是要給兒子到菲律賓創業使用。你相信嗎？》，經9小時投票，計有逾2萬名網友點閱，參與投票者達4342人，不相信陳明文給兒子創業之說者達4297票，比率高達98.96%；相信陳明文給兒子創業之說者僅45票，比率高達1.04%。這結果顯現：社會大眾一面倒認為陳明文在說謊，若不出面說清楚、講明白。任由猜測傳言一再演變，那殺傷力終將不是陳明文、民進黨所能控制。

(中時電子報)