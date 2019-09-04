遠傳friDay影音今年下半年斥資買下多部JTBC電視台強檔好戲，除了有獨家跟播韓劇外，也將於22日邀請平台上影劇點閱第一名的話題作品《18歲的瞬間》3名演員邕聖祐、金香起、申承浩訪台舉辦「《18歲的瞬間》Happy Together in TAIPEI 遠傳friDay影音會員同樂會」和影迷近距離接觸。

friDay影音表示，「《18歲的瞬間》Happy Together in TAIPEI 遠傳friDay影音會員同樂會」即日起開放會員報名，15日前完成線上報名就有機會和當紅偶像面對面近距離接觸，粉絲們快把握機會。

friDay影音9月還將有獨家韓劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》，由金旻載、孔升妍、徐志焄、韓團WannaOne的朴志訓、邊佑錫、高媛熙等主演，劇情描述地位在萬人之上的君王，為了守住自己的初戀，而找上朝鮮最強媒人團「花黨」，把出身卑賤女子改變成尊貴形象，上演一場大騙局的輕喜劇。

年底還將獨家推出由李慶熙編劇、李亨民導演繼《對不起，我愛你》之後再度聯手打造的作品《巧克力》，由河智苑、尹啟相、張勝祖、陳瑞妍等主演，劇情講述腦神經外科醫生和義大利世界料理大會出身的主廚，治癒過去的傷痕，給需要臨終關懷的人士提供料理的故事。

(中時 )