苗栗後龍鎮一名近百歲的老奶奶日前過世，留下體弱無法工作的孫子和8名未成年曾孫，連喪葬費都籌不出，而平日家人皆仰賴低收入補助度。苗栗縣副議長李文斌為其籌募善款，盼社會大眾伸援。

一家10人生活極為清苦居住在借來的簡陋屋舍，全仰賴低收入補助度日。(中央社)

苗栗縣議會副議長、阿斌哥大愛協會創辦人李文斌今天表示，魏家老阿嬤一生多舛，早年領養的一對兒女在成年後都早逝，獨自扶養的幼孫長大後又離婚入監，留下8名曾孫子女，儘管有另一名長孫魏俊雄陪伴同住在借來的簡陋屋舍，但魏俊雄健康狀況不佳，也無法正常工作，一家10人生活極為清苦，全仰賴低收入補助度日。

高齡96歲的老阿嬤日前離世，魏家連喪葬費都籌不出，李文斌透過阿斌哥大愛協會向縣府社會處申請新台幣1萬元急難救助金，並結合民間企業籌募善款，今天由後龍鎮校椅里長魏吉律陪同，將總計12萬元喪葬急救金交予家屬。

李文斌指出，魏家8名曾孫子女，最大年僅16歲，最小7歲，均尚在就學中，希望先協助喪家妥善處理好老人家後事，並拋磚引玉，盼各界伸援一起關心8名孩子的生活。

魏俊雄表示，自己體弱多病，能力有限，因為無法正常工作，經濟方面不曉得該怎麼辦，唯一能做的就是幫忙看著孩子；而8名孩子中，先前有4人曾接受安置在機構，但因適應情況不佳，決定接回，如今老阿嬤走了， 孩子們仍希望能聚在一起，不要再分開。

苗栗縣政府社會處社會救助及社工科長邱方珍指出，魏家為低收入戶，每月可領2萬4000餘元補助，8名孩子的就學費用包括學雜費、營養午餐費等均有減免，縣府會持續結合民間資源提供協助。

(中時電子報)