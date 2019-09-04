南非約翰尼斯堡近日發生多起暴力騷亂事件，目前已造成5人死亡，近200人被捕。據英國「紐約時報」9月3日報導指出，此次騷亂的導火索是南非人與尼日利亞移民之間的衝突，「排外」衝突持續燃燒。

南非當地時間1日（週日），有民眾在約翰內斯堡市中心商業區聚集示威，抗議當地毒品交易猖獗，並將矛頭指向外來移民。隨後，暴力示威從市中心蔓延到臨近城市普勒托利亞（Pretoria），暴徒開始攻擊和搶劫外籍人士的店鋪。一名尼日利亞移民稱自己的手機配件店遭多名暴徒湧入，並將店內塑料商品全部焚燒，店鋪燒焦變黑。而當地華人也無法倖免，華僑商鋪因騷亂事件被洗劫一空，所幸無華人傷亡。

目前當地警方已介入一系列騷亂，並使用催淚瓦斯和橡皮子彈對暴力事件進行鎮壓。南非總統拉馬福薩在推特上表示，「我們會嚴厲譴責部分省蔓延的強力暴行」，並表示會盡快鎮壓暴力事件。多個非洲國家也強烈譴責該事件，尼日利亞傳召南非大使發起抗議，讚比亞也取消原定在週末對南非的足球友誼賽。

雖然當地官員一再否認暴力事件是由於本國國民的排外情緒引發的，但民眾表示國外移民的工價低廉，搶走了當地人的工作和財富，對此十分憤怒。目前超過5000萬人口的南非，其中只有約400萬的移民人口，但由於近年來南非失業率（28%）高居不下，來自索馬里、津巴布韋和莫桑比克等地區的移民常年成為南非人發洩和被攻擊的受害者。

事實上，南非的「排外」事件已成常態。「非洲移民和社會中心」調查數據顯示，自2008年至2018年的10年中，除2011年外，南非的暴力事件每年都超過20起，其中2008年是南非對外國人暴力事件的巔峰年，超過了100起。

(中時 )