外傳台大醫院近日在院內張貼公告，為了配合健保署門診減量政策，自9月1日起若門診掛號額滿，必須持醫院轉診單才能加號，引發病患家屬反彈。對此，台大醫院今(4日)晚緊急澄清，若有急重症患者或其他縣市民眾求診，院方並不會強制醫師不能現場加號。

衛福部健保署去年7月起推動大醫院門診減量措施，要求醫院門診量須逐年減少2%，超過的部份將不予給付。台大醫院發言人王亭貴今晚表示，由於台大醫院門診量相當龐大，雖推出相關措施，仍因超標挨罰，因此只好再發公文，希望讓民眾養成小病先到診所就醫的習慣，強化分級醫療。

王亭貴強調，如果患者為C型肝炎、愛滋、重大疾病、類流感、門診手術、論病例計酬的急重症患者，或是特地從南部縣市北上求醫等狀況，醫師可評估決定是否給予加號，院方並沒有強制醫師不能現場加號。

台大做法也出現在其他各大醫院，各家大醫院也沒有嚴格限制門診額滿後不能再加掛，大多是授權醫師自行考量，原則上，醫院也想配合政府分級醫療的政策，至於沒有達到門診減量的要求，也只有無奈。

根據健保署統計，106年7月至107年6月下轉病例數僅1萬8000多件，但107年7月至108年6月已暴增至11萬917件，比實施分級醫療前高出5倍以上；此外，此政策實施以來，未達標的醫院也從去年第3、4季的13家和11家，到今年第1季已全數達標。

(中時電子報)