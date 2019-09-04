德國著名槍廠西格紹爾公司(Sig Sauer)，展示了美國陸軍下世代武器（NGSW）的自動步槍，以及輕型班用機槍原型，這兩種槍都採用6.8公釐口徑，是美國陸軍計畫的下一代軍規子彈，以改善5.56公釐子彈阻敵力不足的缺點。

軍事網(military.com)報導，美國陸軍現代化官員表示，現役美國大兵所用的M4A1卡賓槍和M249班用機槍，在防彈裝備日益精進的現在，貫穿力與子彈動能都可能不足，因此在兩年前已經決定要增大子彈口徑，從5.56公釐增加到6.8公釐，並希望2022年第一季度時，能夠確定槍械型號，在2023年開始換裝。現在包括通用動力軍械戰術公司(General Dynamics-OTS Inc)、德士隆集團自動槍械(AAI Corporation Textron Systems)與西格紹爾，都在設計6.8公釐的槍械原型，在接下來的27個月裡，美國陸軍將展開測試。根據美軍的規定，每個供應商必須在時間內提供43把班用輕機槍，以及53支突擊步槍，以及84萬5千發6.8公釐彈藥，才能有足夠的測試時數。

西格紹爾剛剛展示了他們的原型，首席執行官朗‧柯漢(Ron Cohen)說，西格設計了全新的子彈與槍機結構，能夠提高了射擊速度和精度，同時大大減輕了彈藥的重量。

輕機槍具有側開式進彈口，佔用空間很小，增加了加裝夜視鏡和其他裝備的空間，也設計了折疊式槍托。突擊步槍原型具有可自由拆動的「模塊化鎖定護手」(M-LOK)，比皮克汀尼導軌更簡便，能夠安裝輔助手柄與其他設備，同樣採用折疊式槍托。

兩種原型槍還將有新設計的槍口抑制器，在發射過程中，能減少火光與後座力。

西格紹爾是參與新槍競爭的3家廠商當中，最早拿出成果的，德士隆與通用動力都還在籌備階段。

德事隆集團在上週五宣布，將與德國槍廠黑克勒&科赫(Heckler＆Koch,H&K)、奧林溫徹斯特(Olin Corporation)組成研發和製造團隊，借重H&K的製槍工藝，與溫徹斯特的彈藥生產能力。集團表示，他們的子彈會採用伸縮式彈藥技術，可縮小子彈的儲存空間。然而，德事隆目前尚未公佈任何新槍的原型圖樣，但他們強調，10月會在美國陸軍協會年會上展示。

至於通用動力OTS，尚未有新槍的任何資料。

(中時電子報)