高市議會國民黨團日前舉行記者會，揭開陳菊市府當年高雄氣爆善款使用的黑幕；而現任總統府秘書長陳菊僅將一切推給「將氣爆作為選舉操作的籌碼」，企圖卸責。對此，前總統府副秘書長羅智強舉出兩人言行，立即打陳菊的臉腫了再腫。

羅智強在臉書直指「陳菊遇到羅智強，有如老鼠遇到貓？」他表示，「陳菊愛將李瑞倉，果然把挪用氣爆善款的責任，推給善款委員會。但是善款委員，已經狠狠打了陳菊的臉。」

另外，羅智強舉出高雄氣爆自救會長陳冠榮，即善款委員之一，此人在政論節目上，被問到為什麼太過站在菊市府這一邊時，竟說因為『做很多事情，一定要掌握權力』。

羅智強表示：「這是一位年輕人，不小心說出的老實話。自救會長想做事情，就要進入善款委員會，而要蒙菊市府欽點成為善款委員，就不得不『太站在市府這一邊』」。

羅智強問道：「陳菊先提名一定會聽話的人當善款委員，再把所有挪用的責任推給善款委員會

這樣的政黨說他愛台灣，有人相信嗎？」

(中時電子報)