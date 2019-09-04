龔慈恩與老公林煒低調辦理離婚，他們19歲女兒林愷鈴4日晚在香港出席時裝展，被問到父母離婚是否早已知道？她說：「已經分開一段時間，爸媽一直都對我很照顧。」爸媽分居2年？她回：「多謝關心，讓他們自己講，他們一路以來都很盡心盡力盡責照顧我，我好幸福。」

剛開始知道父母離婚時是否難以接受？林愷鈴表示：「已經一段時間，不是突然發生，大家都很理性，到現在都保持朋友關係，對我也沒有打擊，整件事很順其自然。」有見過爸爸女友？林愷鈴僅表示：「多謝關心，等他自己講，父母有另一半都會祝福。」林煒過去受訪時指龔慈恩喜歡控制家中所有事，林愷鈴說：「不覺得！」

龔慈恩暑假期間曾帶兒女到加拿大度假，林愷鈴直言暑假結束會先專注大學學業，暫緩幕前工作。龔慈恩和林煒的兒女遺傳父母好基因，尤其林愷鈴有媽媽仙氣容貌，加上173公分勻稱身材，一出道獲封「最美星二代」，外型出色也有才華，3歲開始學音樂，現在是香港大學建築系的高材生。

(中時 )