道家人文協會於4日舉辦「愛的加菜金․午餐幸福味～新竹縣新樂國小物資捐贈活動」，由協會志工組組長劉美良帶領志工全程自費至新樂國小，捐贈逾1400件物資，由高文良校長代表受贈。此次針對該校學童營養午餐需求，捐贈2年份4學期所需白米1200公斤及麵條、沙拉油、罐頭等食品物料共414件，並捐助該校3戶弱勢學生家庭文具、食品、民生用品等605件急需物資，其中一戶案家迫切需要的洗衣機，也安排於活動前提早送達。

此次協會來到新竹縣尖石鄉以原住民居多的新樂國小，針對國小與幼兒園共145位學生，捐助2年份的午餐物資，以白米、麵條、沙拉油、醬油、罐頭等基本食材為主，並依年度分次提供。高文良校長表示：「感謝協會善心，特別趕在剛開學之際提供午餐物資，校方省下的經費也將全數作為學生們的加菜金，讓他們能吃得更營養豐盛，健康地成長。」

道家人文協會舉辦「愛的加菜金․午餐幸福味～新竹縣新樂國小物資捐贈活動」。（道家人文協會提供）

同時，協會也針對該校3戶弱勢學生家庭進行物資捐贈，第一戶小二生小陽（化名），家中成員共11人，經濟來源僅靠打零工的母親一人支撐；而身型瘦弱的第二戶小二生小仲(化名)，父母因故無力撫養，目前與表姐與姐夫同住，生活困頓；第三戶小四生小瑞(化名)全家6人住在租來的簡陋鐵皮屋裡，家中沒有洗衣機，又有剛出生的嬰兒，母親只能親手清洗衣物，但衣物量大往往無法將每件衣服洗乾淨，且常常還沒來得及晾乾，孩子們便需要穿著，長期下來有影響健康的疑慮。協會事先了解各戶需求後，購入奶粉、沖泡式營養品、米、麵條以及肉鬆、鮪魚片等保存時間長、可耐久放的食材，還有孩子們上學需要的文具組、水壺等用品。另外，協會也於今年6月提前將洗衣機送往第三戶家中，解決燃眉之急。

道家人文協會舉辦「愛的加菜金․午餐幸福味～新竹縣新樂國小物資捐贈活動」。（道家人文協會提供）

(中時 )