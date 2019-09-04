針對林內鄉重興村民抱怨砲兵演訓補助款被瓜分一事，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部4日表示，林內鄉部分區域受砲兵訓練測考中心訓場影響，依法提撥睦鄰經費，惟該經費分配係林內鄉公所權責，予以尊重。

陸軍教準部指出，雲林縣林內鄉於民國97年評定為受訓場影響區域，國軍依睦鄰工作要點，按審定等級，逐年提撥睦鄰經費，委請地方政府針對訓場所在周邊區域，辦理專案改善計畫工程等工作。

教準部表示，林內鄉睦鄰經費審定為第二級，核撥八百萬經費，凡該區域內達到敦親睦鄰門檻，即屬受補助對象，惟經費分配係鄉公所權責，該部予以尊重。

針對108年林內鄉演訓補助款支用出現歧見，該部先後於8月中、下旬責派高階幹部及業管，前往砲測中心邀請林內鄉公所及地方代表舉行說明會，除強調依法行政立場，亦說明相關規定及法源窒礙。

教準部表示，在秉敦親睦鄰精神及「依法行政」立場下，將持續協助地方政府完成睦鄰經費計畫申請及審議會召開，以兼顧戰備訓練及民眾福祉，堅實國防力量。

(中時 )