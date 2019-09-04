創作歌手童立安將發行新專輯《The One》，他也替許多歌手創作，他提到去年為好友林吟蔚製作為紀念她已逝父親安迪的單曲〈Goodnight Daddy〉，因他與林吟蔚私交甚篤，他製作該曲不拿任何費用，還義務為她奔波找專業老師及樂手錄製，他說：「4年前我發首張專輯時，吟蔚也是二話不說為我背書力挺，我欠她一個人情，能夠完成她的心願最重要。」

而余天的二女兒余苑綺也是他好友，因他們在PUB駐唱認識結緣，甚至在余苑綺罹癌時，她還出院去買童立安的專輯力挺，讓童立安十分感動。此外，他這次為新專輯的製作、宣傳共花了400萬元，「我存到一筆錢後就做一首歌，也因此花了4年才做完新專輯。」他分享原本從事電子業，也對投資房產頗有興趣，在8年多前花100多萬元，在日本神戶買一間套房，讓他轉手買賣房屋4次，現在則在大阪買一間市價800萬台幣的透天厝，順勢當起包租公經營民宿。

童立安推出新作。（星火映畫提供）





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