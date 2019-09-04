李毓芬推出新單曲〈相信你 Believe In You〉，日前拍攝新歌MV，導演安排替她安排一場濕身、淋雨對嘴的橋段，她穿著白色襯衫、內搭黑色性感內衣，全身皆濕透，甚至還脫掉襯衫，秀出性感美背，十分吸睛，不過濕身的畫面，讓她吃足苦頭，因拍淋雨畫面需一直補妝，原本戴上假睫毛，美美上鏡的她，第一次走到雨中，假睫毛就被強烈的水柱襲擊全掉光。

她笑說：「乾脆不戴假睫毛的淋雨拍MV，在脫妝、沒有睫毛的情況下拍攝，讓我好像沒穿衣服一樣，感覺很赤裸裸。」而她搭配新歌電音曲風在MV中性感跳舞，還向韓國女團「BLACKPINK」御用的編舞老師Kyle Hanagami拜師習舞。李毓芬當時繃緊神經連續2周、每天6個小時魔鬼訓練，在下課後晚上都對著鏡子跳，相當拼命，「幾乎每句歌詞都搭上不一樣的舞步，記動作簡直是考驗記憶力。」

在拍攝現場，李毓芬從早到晚不停的跳舞，穿著高跟鞋還跳到雙腳抽筋，她苦笑表示已經不知道跳了幾次的舞步，跳到整個人都要被融化了、瀕臨往生的階段，「身上的汗從沒停過，所以身體幾乎都是濕的狀態，相當符合這次單曲走水的概念。」

李毓芬於新歌MV賣力唱跳。（宇樂樂提供）

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