林哲熹剛以《我們與惡的距離》首度入圍金鐘獎男配角獎，他在華視、三立都會台、衛視中文台週五華劇《用九柑仔店》一出場就滿口XX文，火爆程度完全不輸雷洪。他演活了脾氣暴躁的勇伯年輕時代，只要出場必定「幹」字連篇，一場在撞球間與人爭執的戲，足足說了30多次，林哲熹笑說，戲份雖不多，但光一個「幹」字，從拍攝到殺青應該就超過千次。

林哲熹《用九柑仔店》在撞球場拍戲。（三立）

林哲熹說，真實人生當然不會有這麼多機會說幹話，劇中不斷出現主要就是還原當時比較喜歡逞兇鬥狠的年輕勇伯在吵架。他笑說，其實髒話種類並不多，只是集中一個「幹」字而已，揮拳一次就罵一次。為了忠於創作者，「幹話」確實困擾了播映平台，也讓監製與導演糾結許久，因為這「語助詞」加在劇中就是這麼生活。

林哲熹把年輕勇伯的狠勁詮釋得很傳神，這狠勁究竟是哪來的？他回說：「天生的吧！」因為他本來就不是脾氣太好的人，只是後來脾氣變得比較好，沒有那麼衝動而已。有人認為林哲熹江湖味夠，但他卻不以為然地表示：「我本人的話很沒有吧，我其實滿宅的，沒事的時候不太會出門。」

林哲熹《用九柑仔店》被爸爸許傑輝呼巴掌。（三立）

勇伯火爆個性呈現，就是不停狠打，光是撞球場惡鬥的劇情拍攝就很逼真，他覺得打戲最困難的還是演員之間的配合，要看起來有力道卻不能傷到對方，然後在過程中同時要顧表演，要一心很多用，有時就怕會失手。不過這些打鬥只要套好招就算是安全過關，而讓他最痛苦的就是被劇中的父親許傑輝呼巴掌，因為導演想要的畫面感不同，父子的衝突如果有真實的打和痛感，效果會比較好。拍攝時許傑輝的手毫不留情，林哲熹也只有被打的份。

(中時 )