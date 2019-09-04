民進黨英系立委陳明文把裝300萬元現金的行李箱遺失在高鐵，事後由兒子陳政廷領回說是父親要給他，到菲律師賣珍奶的錢。此事讓藍營青年很有感；國民黨青年團總團長李成蔭說，很多不關心政治的青年朋友，不分藍綠地瘋狂分享，KUSO此事，除了相對剝奪感，主要是「案情太神奇了」。前青年團總團長呂謦煒也在臉書發文，「她，撿到菸；他，撿到錢」酸蔡總統、陳明文，調侃「這就是民進黨執政下的日常」。

目前仍就讀台大國發所碩士班的李成蔭說，陳明文父子一卡皮箱300 萬元之事，連以前不關心的政治或不分藍綠的青年朋友間，都在瘋狂分享，主要是案情太離奇，拿創業當理由也蠻扯的。大家都在說，自己的行李箱都是裝書、衣服，誰裝300萬元現金？怎會帶著300萬元在高鐵走來走去，還忘記帶走？為何不用匯的？錢的來源到底是什麼？不用贈與稅嗎？

他說，大家也在KUSO，有人說用300萬元的珍奶味道可能不一樣；有人的是要上賭船當睹神等等。其實有錢是陳家的事，但主要是案情扯到讓年輕人覺得不平衡，一種相對剝奪感，讓大家不管關不關心政治，都無法接受。

前國民黨青年團總團長呂謦煒則在臉書發文「她，撿到菸；他，撿到錢」，調侃蔡總統、陳明文，還以「這就是民進黨執政下的日常」作註解。

呂謦煒解釋「她，撿到菸」說，蔡英文出訪時，國安局、總統府侍衛室等單位利用總統專機掩護，非法走私香菸超過10000條，蔡英文總統還曾稱為「超買」。現在案子只查到吳宗憲，除國安局長彭勝竹外，總統府包括總統自身，或者總統府祕書長陳菊，沒有人負起政治責任。

他再解釋「他，撿到錢」說，高鐵列車上被人撿到一只裝著現金 300萬元的行李箱，失主是立委陳明文。不用匯票、也不用轉帳，千辛萬苦運送大筆現金，一般人提心吊膽都來不及，他居然能夠遺失。兒子陳政廷受訪時說，是爸爸陳明文給他到菲律賓賣珍奶的錢。

呂謦煒最後下註解說「這就是民進黨執政下的日子。」

(中時 )