中華男足在台北田徑場適應比賽場地。（李弘斌攝）

中華男足明晚7：10於世足亞洲區第2輪資格賽首戰世界排名99的約旦，除了台北田徑場的主場優勢，玲玲颱風也算適時助攻。約旦首都安曼年雨量僅500公厘，即使是颱風外圍環流的雨量，只要能讓這支今年打入亞洲盃16強的勁旅難以適應，都是中華隊搶勝利多。

「約旦天氣很好，都很熱，來台北遇到大雨，剛剛看了一下比賽球場，積水似乎很多，」約旦的比利時籍教頭波克曼（Vital Borkelmans）在賽前記者會上皺著眉頭說：「希望上帝保佑，明天天氣可以好一點。」

約旦教頭波克曼希望比賽當天能有好天氣。（李弘斌攝）

波克曼是2014年比利時角逐巴西世足賽的助理教練，去年開始接掌約旦兵符。今年初亞洲盃就帶出出色成績，於小組賽連勝澳洲、敘利亞，提前以分組第1出線，可惜16強淘汰賽被越南1比1逼入延長賽，最後PK落敗。上月西亞錦標賽則負巴林、平科威特、勝沙烏地阿拉伯，無緣爭冠。

根據國際足總（FIFA）資料，中華男足過去和約旦在成年國際賽僅有兩場交手，2002世足亞洲區資格賽，中華隊分到的第7組於塔什干、安曼各踢1輪循環賽，兩戰約旦分別以0比2、0比6落敗。

中華隊與約旦最近一次在各級國際賽的碰頭，則是2012倫敦奧運亞洲區首輪資格賽，採主客兩回合決勝，中華隊在安曼先以0比1小負，惜主場仍以0比2落敗。這次入選的陳浩瑋、林昌倫、黃楚軒都是當時對約旦的U23國腳。

「當時對約旦的印象，是他們打長傳急攻，高球不錯但組織沒很好，我們還守得住，」目前效力於港超聯東方龍獅的陳浩瑋說：「不過就腳法、速度和靈活性而言，我們應該有優勢，要贏不是沒有機會！」

中華男足隊長陳柏良（左起）、總教練蘭卡斯特、約旦教頭波克曼、隊長歐莫。（李弘斌攝）

(中時電子報)