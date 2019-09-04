行政院會明將聽取交通部「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第2波加碼方案」報告，蘇揆將核定包括經濟部、農委會等11類優惠共10億元，其中經濟部將補助自由行旅客每200元夜市抵用券，遊故宮兩人同行一人免費，相關措施9月16日上路。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，第2波旅遊獎勵方案共推出11大類優惠，含經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部等，合計共10億餘元，將在9月16日上路，實施至年底12月31日止。

據了解，11類優惠中，經濟部補助自由行旅客，每房發給200元夜市抵用券、客委會也推出在70個客家文化重點發展區的餐廳消費及購買伴手禮可有600元電子禮券、原民會則提出若自由行旅客在其認證的ayoi店家消費，並使用Taiwan Pay付帳，就可獲得500元電子折價券等等；故宮兩人同行一人免費、65歲以上長者也可免費參觀。此外，農委會也提出鼓勵團客至休閒農場，每人獎助500元左右額度，每團上限5萬元等，相關措施金額將在明日院會正式拍板。

(中時 )