從TVBS《女兵日記》到《女力報到》，經歷1年8個月，楊晴與羅平這對軍中情侶終於結婚了！楊晴身著以經典優雅的奧黛麗赫本風格呈現的心機深V華麗白紗，展現姣好身材，楊晴笑說：「我等了這麼久，終於等到今天，前一天晚上睡得特別好，因為知道結婚會很累，比起其他新娘我應該是睡得最飽。」

楊晴、羅平終於拍婚紗。（TVBS提供）

新婚2個月的羅平，之前與楊晴有吻戲都會跟老婆報備，這次演結婚大戲卻忘記和老婆申請，他說：「因為我清晨五點就出門了，結果剛剛收到老婆的LINE寫著『今天演婚禮戲加油！』隨後附上一張臭臉貼圖，害我嚇死了。」

走戲過程中，當劇中楊爸爸牽著她走到紅毯時，楊晴忍不住的眼淚直流，直到導演喊卡，她還無法平撫心情：「想到小的時候有一個夢想，就是能夠擁有一場完美的婚禮，今天在戲中幫我圓夢了，真的很感動。」而羅平獻上第一次螢幕婚戲給楊晴，他說：「雖然現實生活中我已經已婚了，但是我把我最珍貴的第一次螢幕婚禮給了楊晴，還有我螢幕初吻共20吻，都在螢幕上獻給了她。」楊晴笑回說：「搞得我好像很渴望你的吻！」

楊晴穿婚紗。（TVBS提供）

楊晴與羅平在等戲時還不忘放閃合唱〈今天妳要嫁給我〉，現場充滿浪漫氛圍，在劇中兩人彷彿真的交往1年8個月，楊晴憶起：「記得《女兵日記》時羅平很不喜歡我，因為我個性比較急，想要趕快熟識彼此，常常會與羅平意見不合，但我們如今這1年8個月也走過來，默契也就是這樣慢慢的磨出來的。」羅平回說：「好事需多磨！」



(中時 )