太平洋友邦索羅門群島頻傳與台灣斷交，媒體報導，索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）規劃本週日來台訪問。外交部發言人歐江安表示，我國與索羅門互動正常，安排索國政要訪台的工作也一直持續進行，適當時機會對外說明。

外交部亞太司副司長張鈞宇昨天表示，大多數索國政要與人民其實是支持台索關係的，我方也正積極洽邀索國高層官員訪台。他又說，雙邊高層會晤除了噓寒問暖，相互邀請都是合情合理；台索作為邦交國，我們當然是歡迎索羅門朋友有機會來台灣走一走，就雙邊共同關切事項或區域情勢做交換，歡迎任何亮點人物到台灣來訪問。

外交部長吳釗燮8月中率團出席在友邦吐瓦魯舉辦的太平洋島國論壇年會，不僅和索國總理縮嘉瓦瑞會面，也與馬內列簽署互免簽證協定。

索羅門新政府日前就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組專責相關業務，並評估與中國建交的可能性，預計本週做成報告，並送交總理。

(中時 )