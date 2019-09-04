電影《江湖無難事》入選釜山影展亞洲之窗單元，演員邱澤、姚以緹、黃迪揚、顏正國、梁赫群、林育品（阿喜）、黃尚禾及吳震亞等人共同演出，其中靈魂人物龍劭華入圍本屆金鐘獎2項大獎，在片中負責唯一的愛情戲，和姚以緹談情，導演高炳權說：「角色直接就是叫龍哥，當初我就是鎖定請龍劭華演出。」他對龍劭華的專業精神印象深刻，「我們第一場戲，龍哥就脫到只剩內褲，但他配合度超高，很直接、大方。」

龍劭華在片中飾演黑道老大兼金主，個性幽默、阿莎力，同時有老謀深算及心狠手辣的一面，可說是隻「笑面虎」，內心深處還很有表演慾，他表示最初拿到劇本認為該題材在台灣很少見，而且很難拍，「有不少大場面，臨演至少也是要個100多人，還有活屍。」

即使和高炳權及多數演員是第一次合作，龍劭華表示：「拍起來很愉快，大家感情都很好。」他更鼓勵劇組：「我們可以朝金馬獎努力，需要的話，我可以多拍一點，整部作品就要拍精緻一點。」該片果然成功闖進釜山影展，高炳權除了感謝工作人員，更搞笑說：「覺得有點豪洨，想不到這個在停紅綠燈時想到個故事概念，竟被拍了出來，然後還被釜山影展認證。」

該片昨釋出角色版預告，一開場便是邱澤在冷凍室裡顫抖的模樣，他飾演的製片「豪洨」為拍片賠到脫褲，不得不加入龍劭華旗下的黑社會還債，但龍劭華逼他和導演要用小女友姚以緹當電影女主角，預告最後還出現「最佳影騙」、「最佳倒演」、「最佳女煮腳」等獎項，一展該片的無厘頭風格。電影10月18日上映。

(中時 )