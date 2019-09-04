國片《陪你很久很久》由李淳首挑大樑和邵雨薇、蔡瑞雪合作，李淳在開拍前做足準備，為培養出與邵雨薇在片中的青梅竹馬之情，開拍前便調查好她的太陽、上升星座，成功開啟兩人話題，拍攝現場經常話匣子一開便聊個不停，導演賴孟傑執導一喊卡，2人立刻繼續討論星座話題。

邵雨薇原本擔心兩人個性都很「慢熟」，後來見到李淳積極的態度才鬆了一口氣：「他是個很健談會主動聊天的人，常常會問東問西，甚至我的助理失戀了他也要管，甚至還幫忙開導助理的感情問題。」李淳也對邵雨薇讚譽有佳：「熟識之後才發現她真是個很有想法及主見的人！」好交情甚至延續到戲外，還經常熱線1、2小時討論對手戲。

面對同門師妹蔡瑞雪，李淳則是使出暖男攻勢，因察覺初登大銀幕的蔡瑞雪面對陌生環境的不適應，竟出奇招對她說：「我要你盡全力，用力的打我！」當下讓蔡瑞雪驚嚇表示：「怎麼會有人提出這樣的要求？」後來才理解李淳是為舒緩她的壓力，並幫助她釋放心理包袱，而她起初只敢輕推，到最後也敢用力狠揍對方，培養出打打鬧鬧的情誼。

只是李淳父親李安今年將推出科幻大片《雙子殺手》，原預計10月9日在台上映，據知《陪你》為避免「父子對打」，特地將檔期延至同月25日，未料昨環球影業證實《雙子》台灣上映時間恰好延到同日，李淳恐仍無法避免和李安在大銀幕打對台的情形，人在香港的李淳被問是否害怕，他堅定表示：「不怕！」

(中時 )