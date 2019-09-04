大陸前役不敵波蘭，周琦在關鍵時刻發生致命失誤，賽後飽受批判，今晚大陸隊又敗給了委內瑞拉，進而遭到淘汰，周琦勢必悔恨不已。(路透社)

世界盃男籃賽今晚進入分組預賽最後一天賽程，地主大陸隊迎戰南美強權委內瑞拉，經過一番激戰後59比72敗下陣來，無緣闖進16強。

大陸挾著主辦優勢在分組的時候取得絕佳優勢，因為他們碰到的是波蘭、委內瑞拉以及象牙海岸，其中象牙海岸最弱，波蘭和委內瑞拉也在伯仲之間，但，大陸在擊敗象牙海岸取得頭彩之後，卻接連敗在波蘭以及委內瑞拉的手下，想要晉級16強的希望再次夢碎。

此役，大陸隊首節就陷入得分乾旱期，委內瑞拉取得8分領先優勢，次節大陸隊的攻擊依舊疲乏，幸好對手也沒有打得很順手，上半場結束大陸隊落後10分。

易籃再戰，雙方都打得很膠著，大陸隊企圖縮小落後差距，可惜守不住對手雙後衛吉楊與巴爾加斯，最終以12分之差敗陣，同時也只能飲恨止步分組預賽。

林書豪隊友郭艾倫，先發上陣卻是7投俱末，全場很難堪的僅得到1分，前役面對波蘭在關鍵時刻發生致命失誤的周琦，同樣是狀態欠佳，8分、7籃板。

大陸當家一哥易建聯，全場只出手7次，沒有展現出一夫當關萬夫莫敵的氣勢，反倒是替補後衛方碩很果決的出手11次，全隊投籃命中率33%，三分球更只有22%，低迷的氣氛成為落敗主因。

委內瑞拉成為第14支取得16強入場券的球隊，全場投籃命中率44%，49個籃板比大陸隊多了21個，在擁有制空權的優勢下，贏得輕鬆寫意。

(中時電子報)