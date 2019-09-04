真的心痛了！黑龍江一名11歲少女心臟居然插了一隻針，這名少女住學校宿舍，凌晨用微信向外婆求救，送醫檢查才發現孩子的心臟扎進了一根7公分的長針。

7cm的長針就這樣扎進少女心臟。(翻攝自看看新聞)

8月27號淩晨一點，黑龍江伊春市一名女性收到了11歲外孫女發來的語音，孩子一直在喊疼。而外孫女在伊春市一體育訓練學校練習舉重，並在學校住宿。

深夜的這條語音，讓外婆既心疼又著急。當天她就把外孫女從學校接了出來，去醫院做了檢查。一開始醫生說吃點消炎藥，三天再複查。

回家後，孫女不見好轉，而且還說胸口越來越疼，疼得受不了了。外婆也一直納悶，她也發現，孩子的胸口竟然有傷。

他表示，孩子睡醒覺起來就這樣了，當時以為是衣服刮的。但也覺得孩子胸前的這個傷口有點不對勁，直到上個月28號她帶著王南又去了另外一家醫院做了檢查醫生卻表示，你家孩子這種情況我沒見過，好像在心臟上長了東西，並建議家長立刻帶孩子到大一點的醫院。

少女的媽媽聽到後趕緊把孩子轉到了哈爾濱市兒童醫院，結果檢查報告讓這一家人嚇了一跳，醫生說孩子心臟上有一個類似於金屬的針狀物體，將近7公分左右。

接著8月30號、31號，少女做了兩次手術，醫生也從少女心臟順利取出針，雖然針已經取出來了。但孩子還在加護病房呈現昏迷狀態。

因為孩子一直住校，所以也不知道針是如何進入孩子身體裡的。家人隨後報了警，同時與學校取得了聯繫。

學校也回應，必定會把事情查清楚，而受傷少女的教練則表示，具體的情況得等警方調查結果出來之後才能有結論。

(中時電子報)