今年原本主要供雙打的羽球女將白馭珀，下半年重心放回單打，2019 YONEX中華台北羽球公開賽女單第一輪，以21：14、21：19擊退香港選手鄧旋，期許自己能在屬於超級300系列的台北公開賽能夠突破8強席次。

雖然台北小巨蛋是自家主場，但白馭珀坦言球場風向很大，每年都要重新適應，不過透過這幾年的比賽經驗，她認為場上掌握的要素就是心態，做好自己該做的才是重要的，「畢竟我也是經歷許多傷勢又回到球場，再打就這幾年，賽前姐姐白驍馬也希望我拋開壓力，開心去打每場比賽。」

重新把重心放回單打，白馭珀坦言很感謝教練翰搭檔讓她「任性做自己」，她補充：「雖然本來是希望以東京奧運為目標來拚，不過上半年在雙打發揮並不好，之前對到印尼波莉（Greysia Polii）/拉哈尤（Apriyani Rahayu）那組女雙，很可惜跟搭檔吳玓蓉沒有激盪出太多火花，經過討論之後，決定再回到專心單打。」

雖然下半年開始為東京奧運單打資格奮戰有點晚，但白馭珀透過7月俄羅斯公開賽女單奪冠找回信心，「儘管俄羅斯那站比賽等級較低(超級100系列)，不過至少讓我看到努力的方向是對的，也很開心帶回好成績，雖然目前世界排名第44要衝到16有段不小的距離，希望隨著越多場比賽表現會更好。台北羽球賽是超級300系列，期許自己可以在這個等級賽事有突破8強的表現。」

(中時電子報)