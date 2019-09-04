秀泰集團2017年插旗台中東區打造「秀泰生活」站前店，近期重金打造廣達600坪的兒童俱樂部「樂米樂園北歐館」，8月底開幕，成為台中百貨業規模最大的室內親子樂園；秀泰同時邀請眾多親子品牌與主題餐廳進駐，將站前店打造為台灣首座結合主題影廳、書店、大型親子樂園的主題商城！

秀泰站前店為提供親子客更舒適的環境，近期也將美食街全面改裝為主題餐廳，引進「阿杜皇家泰式料理」、「左阜右邑人文食匯」、「劉震川韓潮Bar」、「金二鐵板燒」、「築間幸福鍋物」等中南部頗富盛名的餐飲品牌進駐。

其中，目前在全台擁有5家分店、彰化員林發跡的「阿杜皇家泰式料理」，主廚是來自泰北的阿杜，因為娶了台籍妻子，他決定留在台灣這片美麗的寶島落地生根，民國96年在彰化員林販賣泰式小吃「涼拌青木瓜」，從小路邊攤起家。由於涼拌青木瓜的風味獨特，吸引顧客絡繹不絕而來，在親友、顧客們的支持鼓勵下，決定擴大經營版圖。

民國98年，第一家以「阿杜皇家泰式料理」為名的旗艦店誕生於員林；民國99年台中沙鹿店也緊接著開幕；民國102年第三家店在高雄大統百貨和平店開幕；由於深受高雄人喜愛，民國104年底成立高雄明誠店。

阿杜皇家泰式料理道地的泰北風味，不僅讓許多消費者讚不絕口，去年8月進駐秀泰台中文心店後，秀泰集團董事長廖治德自從品嘗過「阿杜皇家泰式料理」後，從此念念不忘，一連造訪了3趟，甚至進一步力邀「阿杜皇家泰式料理」進駐秀泰台中站前店。

阿杜皇家泰式料理經理施雅萍表示，籌備半年、斥資千萬元打造的台中站前店，招牌菜色不少，舉凡涼拌系列、熱炒系列、海鮮料理、咖哩料理、炸與烤料理等數十道可供挑選；這次特別為了秀泰站前店的眾多親子客層，搭配適合帶著小朋友吃的泰式料理菜單，自8月營運以來，每逢周末假日、餐廳總是擠滿親子客前來用餐。

為歡慶新店開幕，阿杜皇家泰式料理舉辦多項促銷活動。即日起至10/13活動期間，只要來店消費滿1,500元，即送泰式椒麻雞券1張；4人精緻合菜原價2,480元，特價1,980元；檸香烤牛肉原價350元，特價299元。

(工商 )