電影《返校》4日舉行媒體茶敘，該片女主角王淨可說是新一代演藝圈發電機，日前爆出陸續和3位「柏」字輩男星交往，除了已分手的林柏叡，又和王柏傑、宋柏緯傳戀情，她昨表示目前單身中，「大家都是好朋友。」強調外界報導不會影響自己交友，也不因此避嫌相約見面，「主要是看自己忙不忙。」她表示報導中有些誤會，但不想刻意澄清。會請他們來看首映嗎？她打趣說：「還是希望他們買票進場。」

其實王淨最近喜訊連連，新片試映口碑爆棚，日前還以《你的孩子不是你的孩子》入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎，她笑言不停接到恭賀簡訊才得知此事，當下正和經紀人李烈買內衣，竟然興奮到衝去打開李烈試衣間的簾子，她搞笑說：「她（李烈）剛穿好，但是很慌張。」接著抱著店員和李烈大哭，至於「男性友人」們是否送上祝福，她四兩撥千斤回：「當然有，但有些人不在國內忙工作之類的。」

《返校》改編自台灣原創電玩，描述戒嚴時期白色恐佈的魔爪一度深入校園，王淨飾演的女主角親眼目睹摯愛張老師被槍決，她必須撕心裂肺呈現悲傷，最後又帶著罪惡感上吊自盡，導演徐漢強為幫她投入演出，不斷詆毀她的人格，「一直洗腦我是很糟糕的人。」她下戲後依然沈浸在角色，「有一天情緒真的太差，在陽台看著月亮感嘆，覺得我真是沒用的人。」後來徐漢強幫她做心靈輔導，幫助她恢復正常情緒。

新演員曾敬驊在片中遭倒吊處以水刑，每次拍攝都被吊1、2分鐘，但旁邊有醫護人員隨時注意狀況，只是他還是演到眼睛充血，李冠毅則被高大鬼差掐著脖子吊死，劇組特地安排踩高蹺特技演員穿著藍衣演出，他表示雖很想笑場，仍必須認真表現恐懼感。該片20日上映。

王淨飾演方芮欣上演經典上吊畫面。（影一製作所提供）

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