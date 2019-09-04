台灣名導蔡明亮3日在威尼斯電影節經典影展放映16年前主競賽入圍片《不散》，但他不只放映該片4K修復版，更將展間當成畫布，親手畫上過去影響自己的眾多部電影劇照。因佈展時間僅3天，他每天早上9點到下午6點跪著、蹲著趕工，「腳都快不能走了，上橋、下橋很辛苦。」昨日更和影帝李康生一起連續7小時陪著觀眾觀賞展映。

此次是影展主辦方首開先例，和聞名全球的藝術節「威尼斯雙年展」合作，將電影放映地點搬離麗都島，他笑言：「作品直接殺入雙年展。」不過原擔心影展與會者大多行程忙碌，卻必須從麗都島花半小時搭船至該展場，再參與一場3小時展映活動，未料2場依然吸引近600人參與，蔡明亮感動說：「感受到觀眾和我的磁場一樣。」

雙年展主辦方還特地開放，買《不散》門票同時能參觀雙年展展覽，「一票雙吃」的優惠也吸引不少影癡。但《不散》的展映絲毫不馬虎，放映前先讓觀眾欣賞蔡明亮在大銀幕前花2天畫的126張椅子，讓大家感受到他當年在老戲院觀影的細緻感受，而影迷果然也都理解他的用意，燈暗後、電影開映前全都給予熱烈掌聲。

電影放映完畢後，燈又照在椅子上，蔡明亮笑言：「我就光著腳，用破英文跟大家說：『Follow me.（跟著我）』」他帶領觀眾移動到一旁的大廳，看著他2天前才親筆完成的電影《追魚》、《大醉俠》、《百媚千嬌》、《仙鶴神針》形象畫，他同時訴說著從3歲以來對電影、音樂的記憶，不時播放過去在收音機裡聽過的歌曲，演唱者包含周璇、白光，都讓影迷陶醉不已。

觀眾都專心聆聽蔡明亮過往的觀影情懷。汯呄霖電影提供，張鍾元攝影。

「整整講了快2小時，沒人離開。」蔡明亮開心見到觀眾的投入。其中從台灣帶去的三幅畫作，包含老戲院、幼時住的國宅，還有一幅是外公拉著他的手走在去看電影的路上，甚至有粉絲想出價買下，但他不捨割愛，只在展映最後閉上眼睛、觸碰影迷，選出送手繪海報的幸運粉絲，他表示現場相當放鬆和享受，「不過是講自己的人生和觀影。」少了影展比較和競賽的氣氛，「完全是對電影的尊敬和愛。」

不過近7小時的活動還是讓蔡明亮疲倦不已，一回住宿處立刻倒下休息，今日還參加一場麗都首映會，他此行不但帶著愛將李康生，新片主演也驚喜現身，新演員亞儂洪尚希來自寮國，蔡明亮透露挖掘過程就像當年看見李康生，此次邀請對方到威尼斯擔任繪畫助手，他語帶神秘預告：「（新片）和小康有精彩對手戲。」

蔡明亮親自畫上126張椅子。汯呄霖電影提供，張鍾元攝影。

李康生（左）和蔡明亮進行近7小時的展映活動。汯呄霖電影提供，張鍾元攝影。

(中時 )