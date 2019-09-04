柯文哲在台北市長第一任時高喊居住正義，4年內要推動2萬戶公共住宅，不僅戶數不到2萬戶大跳票，就連公宅的租金也太貴，被民眾直說根本租不起。現在，柯P第二任弊端更多了。最友柯議員高嘉瑜揭露「捷運聯開宅」亂象，直接打臉柯文哲「居住正義」淪為一句口號。

台北市議員高嘉瑜今(4)日召開記者會並在臉書中直播，踢爆捷運聯開宅的「寄生聯開」亂象，指美河市重複承租比例高達60%、蘆洲站重複承租比例高達28%，甚至有「一次承租28戶」怪象，而且承租金額竟比美河市社會宅低，相同坪數每月租金更比市價低了11857元，若轉租暴利更是驚人。

高嘉瑜質問，捷運聯開宅為何有高比例重複承租？因為聯開宅比較好嗎？為何聯開宅的租金比較便宜？為何有人一次承租28戶，要做什麼使用？

高嘉瑜表示，年輕人想租捷運宅這麼困難，想租社會宅又要抽籤。而「捷運聯開宅」包租公用市府資產轉租一個月躺著賺20萬，市民的感受、觀感如何？

(中時電子報)