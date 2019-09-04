柯文哲上月底才出版了一本《生死之間》的新書，娓娓道來自己行醫生涯中的感觸、記憶深刻的病例故事，欲凸顯其「醫者仁心」的特色，以及崇尚科學、專業的個人特質。不過，不管書中文字寫得再感人，這兩天他重提省籍議題，毫不諱言「我討厭外省人」，足見柯文哲缺乏同理心。這樣的人，不要說爭取大位，就連擔任首都市長，恐怕都不適格。

若如柯文哲所說，政治要落實在人民生活的每一天，意即人民生活上的困難、不便，為政者應當苦民所苦，協助解決或改善，說穿了，這就是3個字「同理心」的展現。

但柯文哲在接受專訪時，提起自己出身228受難家庭，很討厭外省人，坦白說，若他只是一個平凡的老百姓、台大醫院醫師，他個人這樣的想法，外界不能評論對或錯；只是，現在他身為中華民國首都市長，甚至是組黨盼進軍國會、甚至有攻取大位之心的政治人物，就非常不應該。

柯文哲口中的「外省人」，或許是指造成228、台灣人民受到壓迫的當權者，但他是否忽略了，1949年國民政府撤退來台，前前後後更多的是「外省老兵」。這些榮民因為戰爭，被迫與親友分隔兩岸，不知道柯市長可曾想過，他們在台灣生活辛苦，根本沒有享受任何榮華富貴，更不用說許多人終其一生無法再獲得對岸親友的音訊，即使終於等到政府開放返鄉探親，多的是只能見到父母親的墓碑，或甚至連墓碑都找不到的例子；又或是，就算幸運找到了還健在的親友，面對數十年的隔閡，哪裡才是家、哪裡才是歸屬，那樣的揪心感，又豈是沒經歷的人能夠想像？

在動盪的大時代下，「本省人」、「外省人」都有各自的悲哀和傷痛，當無論本省人、外省人都在跌跌撞撞試著一起邁向更共融的社會時，作為政治人物，即使不積極幫助弭平差異，至少不應再去揭開瘡疤。尤其，70年過去了，就算是外省家族，也已進入外省第二代、第三代，現代台灣社會幾乎不再聽見有人討論自己的省籍，因為住在台灣這片土地，這裡就是家鄉。

所以，柯文哲「討厭外省人」的發言，已經不單單只是得不得罪他的政治盟友郭台銘、宋楚瑜的問題，其實更是直接展現了他缺乏同理心的事實；若是打著本省人的背景，就能理所當然仇視另一方，如果這樣的邏輯成立，台灣是否要變成互相對立與仇恨的國家？這樣的政治人物，不要說當總統，要當一個標榜著多元、包容的城市的市長，都不夠格。

(中時 )