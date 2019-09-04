陣中星光閃耀的「無敵艦隊」西班牙，今晚在世界盃面對實力有段差距的伊朗，沒想到打到第四節才逆扭轉劣勢，最終73比65逆襲成功，分組預賽3戰全勝，但全隊嚇出一身冷汗。

世界盃今天進行完ABCD四組預賽，A組波蘭與委內瑞拉攜手晉級，B組阿根廷和俄羅斯順利出線，C組西班牙與波多黎各也成功闖關，D組則是塞爾維亞輕取義大利，兩隊聯手跨過16強門檻。

西班牙擁有馬克蓋索、戈麥茲兄弟檔以及盧比歐等在NBA征戰的名將，沒想到打完首節竟落後3分，打完前三節落後1分，好在作戰經驗豐富的無敵艦隊，決勝節靠著馬克蓋索和戈麥茲力挽狂瀾，沒有爆出冷門憾事。

馬克蓋索貢獻16分、6籃板、3助攻，效力於黃蜂的戈麥茲11分、10籃板。伊朗陣營則是前NBA球星哈達迪坐鎮，繳出10分、15籃板、6助攻的全能成績單，可惜獨木難撐大廈，3連敗收場。

(中時電子報)